PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Freitag (10. Oktober) befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen um 11.19 Uhr die Kreisstraße 21 von Euskirchen-Weidesheim in Fahrtrichtung der Bundesstraße 56. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau mit dem Pkw ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte den Unfall, hielt sofort an und eilte der Frau zu Hilfe. Mit dessen Hilfe konnte sie sich aus dem Pkw befreien. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:38

    POL-EU: Brand in Garage - Feuer griff auf Wohnhaus über

    Mechernich (ots) - Am Sonntagmittag kam es gegen 14 Uhr im Kastanienweg in Mechernich zu einem Brand in einer Garage, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Die Hauseigentümer bemerkten einen lauten Knall und entdeckten Flammen in der Garage. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus. In der brennenden Garage befand sich unter anderem ein Pkw. Das Feuer griff vom hinteren ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:09

    POL-EU: Festnahme trotz Flucht und Versteck

    Mechernich (ots) - Im Rahmen einer Ruhestörung überprüften Beamte der Euskirchener Polizei am Freitag, den 10.10.2025, gegen 23:00 Uhr eine 35-jährige Mechernicherin in ihrer Wohnung. Während der Überprüfung flüchtete die Frau plötzlich über den Balkon der Erdgeschoss-Wohnung in den rückwärtigen Garten und entzog sich somit den weiteren polizeilichen Maßnahmen. Diese wären für die Frau nicht unerheblich ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:06

    POL-EU: Berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Weilerswist (ots) - Am Samstag, 11.10.2025, um 13.23 Uhr, wurden Polizeibeamte auf dem Hellweg in Weilerswist auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, an dessen Fahrzeug noch ein blaues Versicherungskennzeichen montiert war. Blaue Kennzeichen waren nur bis Ende Februar 2025 gültig und hätten danach durch ein grünes Schild ersetzt werden müssen, welches den Versicherungsschutz für das laufende Jahr abgedeckt hätte. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren