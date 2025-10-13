Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Freitag (10. Oktober) befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen um 11.19 Uhr die Kreisstraße 21 von Euskirchen-Weidesheim in Fahrtrichtung der Bundesstraße 56. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau mit dem Pkw ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte den Unfall, hielt sofort an und eilte der Frau zu Hilfe. Mit dessen Hilfe konnte sie sich aus dem Pkw befreien. Die Pkw-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

