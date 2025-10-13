PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Einbruch in Goldschmiede - Unbekannter flüchtet ohne Beute

Bad Münstereifel (ots)

Am Freitagmorgen (10. Oktober) wurde die Polizei Euskirchen zu einem versuchten Einbruch in eine Goldschmiede in der Marktstraße in Bad Münstereifel gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang Unbekannter in der Nacht gegen 2 Uhr gewaltsam, sich Zutritt zu der im Erdgeschoss gelegenen Werkstatt zu verschaffen. Die Eigentümerin, die sich zum Tatzeitpunkt im Obergeschoss des Wohnhauses aufhielt, wurde durch lautes Hämmern auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Als sie ein Fenster öffnete und nach unten sah, bemerkte sie eine männliche Person an den Rollläden der Goldschmiede. Auf ihre Zurufe reagierte der Unbekannte kurz, ergriff dann jedoch die Flucht in Richtung der Straße Langenhecke. Bei dem versuchten Einbruch wurden die Holzverkleidungen der Rollläden beschädigt. Der Unbekannte gelangte nicht in das Innere der Goldschmiede. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich der Marktstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

