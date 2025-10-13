Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend (10. Oktober) wollte ein 26-Jähriger aus Bad Münstereifel offenbar besonders gut riechen. Gegen 19.30 Uhr versuchte er, 17 Parfümflaschen aus einer Drogerie im Veybach-Center in Euskirchen zu entwenden. Der Plan ging jedoch gründlich daneben. Beim Verlassen des Geschäfts machte nicht etwa sein schlechtes Gewissen, sondern die Diebstahlsicherung lautstark auf sich aufmerksam. Eine 45-jährige Mitarbeiterin reagierte prompt, doch der Mann hatte plötzlich ganz eilige Pläne und rannte aus dem Geschäft. Dort stand allerdings ein Sicherheitsmitarbeiter, der weniger an feinen Düften als an festen Griffen interessiert war. Nachdem der Parfümfreund noch kurz handgreiflich geworden und den Sicherheitsmitarbeiter zur Seite geschubst hatte, endete seine Flucht abrupt am Boden des Einkaufszentrums. In der Kleidung des Mannes konnten Polizeibeamte den beachtlichen Vorrat an Flakons im oberen dreistelligen Euro-Bereich auffinden. Ein Atemalkoholtest verlief negativ, der Drogentest hingegen positiv. Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde gefertigt. Die Parfums durften zurück ins Regal, der Dieb hingegen nicht: Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

