PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend (10. Oktober) wollte ein 26-Jähriger aus Bad Münstereifel offenbar besonders gut riechen. Gegen 19.30 Uhr versuchte er, 17 Parfümflaschen aus einer Drogerie im Veybach-Center in Euskirchen zu entwenden. Der Plan ging jedoch gründlich daneben. Beim Verlassen des Geschäfts machte nicht etwa sein schlechtes Gewissen, sondern die Diebstahlsicherung lautstark auf sich aufmerksam. Eine 45-jährige Mitarbeiterin reagierte prompt, doch der Mann hatte plötzlich ganz eilige Pläne und rannte aus dem Geschäft. Dort stand allerdings ein Sicherheitsmitarbeiter, der weniger an feinen Düften als an festen Griffen interessiert war. Nachdem der Parfümfreund noch kurz handgreiflich geworden und den Sicherheitsmitarbeiter zur Seite geschubst hatte, endete seine Flucht abrupt am Boden des Einkaufszentrums. In der Kleidung des Mannes konnten Polizeibeamte den beachtlichen Vorrat an Flakons im oberen dreistelligen Euro-Bereich auffinden. Ein Atemalkoholtest verlief negativ, der Drogentest hingegen positiv. Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde gefertigt. Die Parfums durften zurück ins Regal, der Dieb hingegen nicht: Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:39

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Goldschmiede - Unbekannter flüchtet ohne Beute

    Bad Münstereifel (ots) - Am Freitagmorgen (10. Oktober) wurde die Polizei Euskirchen zu einem versuchten Einbruch in eine Goldschmiede in der Marktstraße in Bad Münstereifel gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein bislang Unbekannter in der Nacht gegen 2 Uhr gewaltsam, sich Zutritt zu der im Erdgeschoss gelegenen Werkstatt zu verschaffen. Die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:38

    POL-EU: Von der Fahrbahn abgekommen

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am Freitag (10. Oktober) befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen um 11.19 Uhr die Kreisstraße 21 von Euskirchen-Weidesheim in Fahrtrichtung der Bundesstraße 56. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau mit dem Pkw ins Schleudern. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer bemerkte den Unfall, hielt sofort an und eilte der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:38

    POL-EU: Brand in Garage - Feuer griff auf Wohnhaus über

    Mechernich (ots) - Am Sonntagmittag kam es gegen 14 Uhr im Kastanienweg in Mechernich zu einem Brand in einer Garage, der auf das angrenzende Wohnhaus übergriff. Die Hauseigentümer bemerkten einen lauten Knall und entdeckten Flammen in der Garage. Trotz sofortiger Verständigung der Feuerwehr breitete sich das Feuer rasch aus. In der brennenden Garage befand sich unter anderem ein Pkw. Das Feuer griff vom hinteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren