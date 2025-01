Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Eine Verletzte nach Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus im Stadtteil Herkenrath

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde Dienstagnacht um 00:40 Uhr per Notruf 112 über einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Voislöhe" im Stadtteil Herkenrath informiert. Die Anruferin konnte nicht angeben, ob sich noch Personen in dem Haus befinden.

Die Leitstelle alarmierte umgehend die beiden Feuerwachen 1 und 2, die Einheiten 8 - Herkenrath und 9 - Bensberg, den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), den Leitungsdienst (A-Dienst), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug an die Einsatzstelle.

Die ersteintreffenden Kräfte konnten Flammen aus einem Fenster im 1. OG mit Überschlag auf das Dach bestätigen. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbständig, vor Eintreffen der Feuerwehr, aus dem Haus in Sicherheit bringen.

Der Rettungsdienst übernahm umgehend die Sichtung der fünf betroffenen Bewohner. Eine Bewohnerin musste mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Personen waren unverletzt und wurden in einem Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr betreut.

Parallel zur rettungsdienstlichen Versorgung der Bewohner wurde das Feuer durch die Feuerwehr im ersten Schritt mittels Außenangriff eingedämmt. Im darauffolgenden Innenangriff wurden die Löscharbeiten weiter fortgesetzt. Um Glutnester ablöschen zu können, musste die Inneneinrichtung der Brandwohnung teilweise ins Freie gebracht werden. Weiterhin musste die Decken- und Dachverkleidungen auf Glutnester kontrolliert werden.

Durch den Brand wurden zwei der drei Wohneinheiten des Hauses unbewohnbar. Die Bewohner sind über die Stadt Bergisch Gladbach in einer Notunterkunft untergekommen.

Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit 42 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde gegen 02:45 Uhr an die Polizei übergaben, die den Brandort beschlagnahmte. Die Polizei übernimmt die Brandursachenermittlung. (es)

