Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW mutwillig zerkratzt

Artern (Unstrut) (ots)

Der Besitzer eines PKW Hyundai machte am frühen Samstagabend eine eher unschöne Entdeckung. Offensichtlich zerkratzten derzeit unbekannte Täter mutwillig in den Nachmittagsstunden die beiden Seiten seines auf dem Parkplatz der Grabenstraße/Wertherstraße geparketen Fahrzeuges und verursachten damit einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der 0361-574365100 entgegen.

