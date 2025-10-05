PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW mutwillig zerkratzt

Artern (Unstrut) (ots)

Der Besitzer eines PKW Hyundai machte am frühen Samstagabend eine eher unschöne Entdeckung. Offensichtlich zerkratzten derzeit unbekannte Täter mutwillig in den Nachmittagsstunden die beiden Seiten seines auf dem Parkplatz der Grabenstraße/Wertherstraße geparketen Fahrzeuges und verursachten damit einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der 0361-574365100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:57

    LPI-NDH: Manipuliert und Alkoholisiert

    Nordhausen (ots) - Am Freitag Mittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes in der Halleschen Straße einen 39-Jährigen, welcher mit einem E-Bike zügig unterwegs war. Hierbei wurden technische Manipulationen festgestellt, so dass die Tretunterstützung bei dem E-Bike über 25 km/h hinaus wirkte. Die hinsichtlich des Führens benötigte Fahrerlaubnis, das Gefährt gilt auf Grund der Veränderungen rechtlich als ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:46

    LPI-NDH: Flucht vor der Polizei

    Roßleben-Wiehe (ots) - In den späten Abendstunden des 04.10.2025 beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen E-Scooter-Fahrer in der Feldstraße zu kontrollieren. Offensichtlich hatte dieser aber etwas dagegen... So versuchte er sich der Maßnahme augenscheinlich durch Flucht mit einer für das Fahrzeug eher untypischen Geschwindigkeit zu entziehen. In der weiteren Folge konnte der erst 14-jährige Fahrer dennoch gestellt und einer ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:27

    LPI-NDH: Randalier an der Bushaltestelle

    Sondershausen (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom zurückliegenden Freitag bis Samstag (Nachmittag) offensichtlich mutwillig die Verglasung einer Bushaltestelle in der Hospitalstraße. Ein Tatzusammenhang zu einer Diebstahlshandlung in den Morgenstunden des 03.10.2025 (die Pressestelle berichtete hierzu am 03.10.2025) und umgeworfenen Warnbaken der örtlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
