Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalier an der Bushaltestelle

Sondershausen (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom zurückliegenden Freitag bis Samstag (Nachmittag) offensichtlich mutwillig die Verglasung einer Bushaltestelle in der Hospitalstraße. Ein Tatzusammenhang zu einer Diebstahlshandlung in den Morgenstunden des 03.10.2025 (die Pressestelle berichtete hierzu am 03.10.2025) und umgeworfenen Warnbaken der örtlichen Baustelle kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Sachbeschädigung ein. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt diese unter der 0361-574365100 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell