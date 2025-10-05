Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vandalismus an parkendem Fahrzeug
Artern (Unstrut) (ots)
Im Tatzeitraum vom 03.10.2025, 21:30 Uhr (Freitag) bis 04.10.2025, 06:00 Uhr (Samstag) beschädigten bislang unbekannte Täter einen parkenden PKW Seat Toledo in der Querstraße, indem diese die Reifen mittels eines spitzen Tatwerkzeuges zerstachen. In der weiteren Folge wurden zudem die beiden amtlichen Kennzeichen ART-SH 86 entwendet.
Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Die Polizei bittet die Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der 0361-574365100 zu wenden.
