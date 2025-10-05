PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an parkendem Fahrzeug

Artern (Unstrut) (ots)

Im Tatzeitraum vom 03.10.2025, 21:30 Uhr (Freitag) bis 04.10.2025, 06:00 Uhr (Samstag) beschädigten bislang unbekannte Täter einen parkenden PKW Seat Toledo in der Querstraße, indem diese die Reifen mittels eines spitzen Tatwerkzeuges zerstachen. In der weiteren Folge wurden zudem die beiden amtlichen Kennzeichen ART-SH 86 entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Die Polizei bittet die Zeugen, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der 0361-574365100 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:09

    LPI-NDH: Alkoholisierter Radler

    Nordhausen (ots) - Am Freitag Abend, gegen 21:30 Uhr, fiel in der Bochumer Straße ein Radfahrer hinsichtlich seiner auffälligen Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige erheblich alkoholisert war, ein Test ergab 1,92 Promille. Der junge Mann wurde daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht sowie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:03

    LPI-NDH: Einbruch ins Rathaus

    Artern (Unstrut) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung in der Brauereistraße. Im Rahmen der Tathandlung entstand ein nicht unerheblicher Schaden an der Eingangstür. Von einem PKW Polo wurden darüber hinaus die beiden amtlichen Kennzeichen KYF-A 7973 entwendet. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Falls ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 16:44

    LPI-NDH: Hausfassade mit Permanentmarker beschmiert

    Mühlhausen (ots) - In der Burgstraße beschmierten derzeit Unbekannte eine Hausfassade mit Permanentmarker. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden, durch das Aufmalen von etwa 10 cm x 20 cm Augenpaare, von etwa eintausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat, die sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr ereignete. Sie werden gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren