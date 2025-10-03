Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hausfassade mit Permanentmarker beschmiert

Mühlhausen (ots)

In der Burgstraße beschmierten derzeit Unbekannte eine Hausfassade mit Permanentmarker. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden, durch das Aufmalen von etwa 10 cm x 20 cm Augenpaare, von etwa eintausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat, die sich am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr ereignete. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0257845

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell