Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verpuffung bei der Essenszubereitung

Bad Langensalza (ots)

Am Freitag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Thamsbrücker Straße zu einer Verpuffung bei der Zubereitung von einer Mahlzeit. In einem Topf erhitztes Öl entflammte und sorgte für die Verpuffung. Hierdurch wurde in der unmittelbaren Nähe zum Herd ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am Mobiliar verursacht. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Mehrfamilienhaus kann weiterhin bewohnt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell