Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisierter Radler
Nordhausen (ots)
Am Freitag Abend, gegen 21:30 Uhr, fiel in der Bochumer Straße ein Radfahrer hinsichtlich seiner auffälligen Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige erheblich alkoholisert war, ein Test ergab 1,92 Promille. Der junge Mann wurde daraufhin zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht sowie gegen ihn ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.
