Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch ins Rathaus

Artern (Unstrut) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung in der Brauereistraße. Im Rahmen der Tathandlung entstand ein nicht unerheblicher Schaden an der Eingangstür. Von einem PKW Polo wurden darüber hinaus die beiden amtlichen Kennzeichen KYF-A 7973 entwendet.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Im Sachzusammenhang wird nach Zeugen gesucht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die sachbearbeitende Dienststelle unter der 0361-574365100 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

