POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 2025

Hamm-Herringen (ots) - Ein 39-jähriger Mann wurde bei einem Wohnungsbrand in der Friesenstraße am Freitag, 04. Juli, verletzt. Das Feuer war gegen 23.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in seiner Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses und des Nachbarhauses mussten evakuiert werden. Der Einsatzraum wurde für die Dauer der Löscharbeiten abgesperrt. Ermittlungen zur Brandursache wurden ...

