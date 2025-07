Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tag der offenen Tür ein voller Erfolg - Polizeipräsidium Hamm zieht 20.000 Besucher an

Hamm (ots)

Am Samstag, 5. Juli, hatte das Polizeipräsidium Hamm seine Türen von 11 bis 17 Uhr geöffnet - und mit rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern über den Tag ein deutliches Zeichen für Transparenz und Bürgernähe gesetzt.

Der Polizeipräsident Thomas Kubera eröffnete gemeinsam mit dem Landespolizeiorchester Nordrhein-Westfalen das Programm auf der Bühne. "Wir möchten Ihnen zeigen, wer wir sind, was wir tun - und warum wir es tun. Polizeiliche Arbeit ist so viel mehr als nur Streifendienst und Blaulicht. Sie ist Schutz, Prävention, Einsatz, Technik, Teamarbeit - und immer auch Verantwortung. Und genau davon möchten wir Ihnen heute ein möglichst lebendiges und informatives Bild vermitteln", so Kubera in seiner Eröffnungsrede.

Zahlreiche Mitmachaktionen und Vorführungen lockten Familien und Interessierte auf das Gelände des Polizeipräsidiums und die umliegenden Straßen.

Ganztägig konnten Besucher Führungen durch die Leitstelle, das Gewahrsam, den Erkennungsdienst, die Raumschießanlage und die Kriminalprävention erleben.

Ein weiteres Highlight war die große Blaulichtmeile rund um das Präsidium, auf der die verschiedenen Fahrzeuge und Einsatzmittel der Polizei und ihrer Sicherheitspartner hautnah erlebt werden konnten.

Zu den weiteren Höhepunkten zählten die Vorführungen der Polizeidiensthunde, der Landesturnriege sowie der Landeskarategruppe. Auch der Einsatz des Wasserwerfers sorgte für großes Interesse bei allen Besuchern.

Die Polizei Hamm bedankt sich für das überwältigende Interesse an dem Tag der offenen Tür und die vielen guten Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern.(hei/bf)

