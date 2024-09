Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ermittlungserfolg im Fall "Silvester-Raketen in Ladenlokalen"

Lennestadt (ots)

Am Montag (16.09.2024) kam es in Altenhundem zu mehreren missbräuchlichen Gebräuchen von Pyrotechnik. Aus einem schwarzen Kleinwagen heraus wurden Silvester-Raketen in den Ausstellungsraum eines Autohauses und in einen Döner-Imbiss abgefeuert. Obwohl ein größerer Sach- oder gar Personenschaden ausblieb, ging von der Tat ein erhöhtes Gefährdungspotential aus. Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei nun vier mögliche Tatverdächtige feststellen. Nach Auswertung der Spuren und der Zeugenaussagen ergab sich ein Tatverdacht gegen vier Jugendliche, bzw. Heranwachsende im Alter von 13, 17, 18 und 21 Jahren. Die Ermittlungen laufen weiter.

