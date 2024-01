Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Gladbeck: Versammlungen mit vielen Teilnehmenden verliefen friedlich und störungsfrei

Recklinghausen (ots)

In mehreren Städten des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums Recklinghausen begleitete die Polizei am Samstag (20.01.) mehrere Versammlungen. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen: "In Recklinghausen, Bottrop und Gladbeck kamen tausende Menschen friedlich zusammen, um ein deutliches Zeichen für die Demokratie zu setzen. Die Teilnehmenden der großen Versammlungen haben sich gegen Verfassungsfeindlichkeit ausgesprochen und gezeigt, dass sie dieser entschlossen und mit lauter Stimme begegnen. Auch die Polizei Recklinghausen steht tagtäglich ein für den Rechtsstaat und ein demokratisches Miteinander." Im Recklinghäuser Aufzug ("Wir sind gegen die faschistischen Deportationsplände der AfD und der WerteUnion") wurde die erwartete Teilnehmendenzahl um ein Vielfaches überschritten. Hier zogen etwa 12000 Teilnehmende von der Innenstadt über einen Teil des Walls zum Rathausvorplatz zur Abschlusskundgebung. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Störungen, der Wall musste von 11:30 h bis 13:30 h teilweise für den Verkehr gesperrt werden. In Bottrop versammelten sich in der Zeit von 11:00 h bis 12:20 h rund 2400 Menschen am Altmarkt zum Thema: "Bündnis Buntes Bottrop - Für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft". Die Kundgebung verlief ebenfalls friedlich. Zeitweise kam es hier zu Verkehrsstörungen. In Gladbeck kamen rund 1000 Teilnehmende zusammen, um sich von 10:45 h bis 12:45 h zum Thema "Gladbeck hält zusammen - gemeinsam gegen rechts" zu demonstrieren. Die Versammlung verlief friedlich und störungsfrei.

Eine Versammlung der AfD zum Thema "Mahnwache zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abschiebung von illegalen Migranten." fand störungsfrei von 10:00 h bis 12:10 h am Erlbruch statt und hatte etwa 20 Teilnehmende.

