POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfall flüchtig - 5.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen: Auf der Stettiner Straße wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Tat selbst wurde am Donnerstag festgestellt - und gemeldet. Die unbekannten Täter wollten offenbar zuerst das Schlafzimmerfenster aufhebeln, was aber misslang. Anschließend brachen sie das Badezimmerfenster auf - und stiegen ein. Zum Diebesgut liegen noch keine ...

mehr