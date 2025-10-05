PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht vor der Polizei

Roßleben-Wiehe (ots)

In den späten Abendstunden des 04.10.2025 beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen E-Scooter-Fahrer in der Feldstraße zu kontrollieren. Offensichtlich hatte dieser aber etwas dagegen...

So versuchte er sich der Maßnahme augenscheinlich durch Flucht mit einer für das Fahrzeug eher untypischen Geschwindigkeit zu entziehen. In der weiteren Folge konnte der erst 14-jährige Fahrer dennoch gestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Ergebnis dieser wurde bekannt, dass der E-Scooter über keine notwendige Versicherung verfügte und der 14-Jährige - infolge der Manipulationen - nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der E-Scooter wurde für weitere technische Untersuchungen sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Kyffhäuser leitete ein Strafverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

