Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geschädigte nach Paketdiebstahl gesucht

Hildburghausen (ots)

Montagnachmittag fand eine Zeugin mehrere leere Pakete am Straßenrand im Mohnhäcksweg in Hildburghausen. Die Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zu einem Diebstahl vom Donnerstag, als ein Mann und eine Frau ein Paket in der Würselener Straße in Hildburghausen zustellten und dabei ein bereits durch einen anderen Lieferdienst abgestelltes Paket entwendeten. Aufgrund der aufgefundenen leeren Pakete sind noch weitere Personen von den Diebstählen betroffen. Die Polizei bittet diese weiteren Geschädigten sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell