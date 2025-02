POL-PDLU: (Speyer) Unfall mit verletztem Radfahrer

Schifferstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in der Zwerchgasse. An der Einmündung zur Burgstraße geriet der 51-jährige Fahrzeugführer auf den Fahrradschutzstreifen und kollidierte mit dem 51-jährigen Fahrradfahrer, welcher in Folge dessen zu Boden stürzte und Verletzungen am Handgelenk erlitt. Zu einem weiteren Unfall kam es gegen ...

mehr