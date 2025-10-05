Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipuliert und Alkoholisiert

Nordhausen (ots)

Am Freitag Mittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes in der Halleschen Straße einen 39-Jährigen, welcher mit einem E-Bike zügig unterwegs war. Hierbei wurden technische Manipulationen festgestellt, so dass die Tretunterstützung bei dem E-Bike über 25 km/h hinaus wirkte. Die hinsichtlich des Führens benötigte Fahrerlaubnis, das Gefährt gilt auf Grund der Veränderungen rechtlich als Kleinkraftrad, hatte der Kontrollierte zwar inne, jedoch konnte er die dafür benötigte Pflichtversicherung nicht vorweisen. Außerdem machten augenscheinliche Veränderungen an der Rahmennummer sowie die dahingehend getätigten fragwürdigen Angaben des Mannes die Beamten stutzig, so dass eine Sicherstellung des E-Bikes erfolgte. Im weiteren Verlauf muss geklärt werden, ob Dieses möglicherweise aus einer Diebstahlshandlung stammt. Zudem war der E-Biker nicht ganz nüchtern, sondern fuhr unter dem Einfluss von Alkohol. Da in diesem Fall die 0,5 Promille Grenze gilt, erfolgte auf Grund des Vortestes von 0,81 Promille eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle.

