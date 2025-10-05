PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipuliert und Alkoholisiert

Nordhausen (ots)

Am Freitag Mittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes in der Halleschen Straße einen 39-Jährigen, welcher mit einem E-Bike zügig unterwegs war. Hierbei wurden technische Manipulationen festgestellt, so dass die Tretunterstützung bei dem E-Bike über 25 km/h hinaus wirkte. Die hinsichtlich des Führens benötigte Fahrerlaubnis, das Gefährt gilt auf Grund der Veränderungen rechtlich als Kleinkraftrad, hatte der Kontrollierte zwar inne, jedoch konnte er die dafür benötigte Pflichtversicherung nicht vorweisen. Außerdem machten augenscheinliche Veränderungen an der Rahmennummer sowie die dahingehend getätigten fragwürdigen Angaben des Mannes die Beamten stutzig, so dass eine Sicherstellung des E-Bikes erfolgte. Im weiteren Verlauf muss geklärt werden, ob Dieses möglicherweise aus einer Diebstahlshandlung stammt. Zudem war der E-Biker nicht ganz nüchtern, sondern fuhr unter dem Einfluss von Alkohol. Da in diesem Fall die 0,5 Promille Grenze gilt, erfolgte auf Grund des Vortestes von 0,81 Promille eine gerichtsverwertbare Messung auf der Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:46

    LPI-NDH: Flucht vor der Polizei

    Roßleben-Wiehe (ots) - In den späten Abendstunden des 04.10.2025 beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser einen E-Scooter-Fahrer in der Feldstraße zu kontrollieren. Offensichtlich hatte dieser aber etwas dagegen... So versuchte er sich der Maßnahme augenscheinlich durch Flucht mit einer für das Fahrzeug eher untypischen Geschwindigkeit zu entziehen. In der weiteren Folge konnte der erst 14-jährige Fahrer dennoch gestellt und einer ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:27

    LPI-NDH: Randalier an der Bushaltestelle

    Sondershausen (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstörten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom zurückliegenden Freitag bis Samstag (Nachmittag) offensichtlich mutwillig die Verglasung einer Bushaltestelle in der Hospitalstraße. Ein Tatzusammenhang zu einer Diebstahlshandlung in den Morgenstunden des 03.10.2025 (die Pressestelle berichtete hierzu am 03.10.2025) und umgeworfenen Warnbaken der örtlichen ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:13

    LPI-NDH: Vandalismus an parkendem Fahrzeug

    Artern (Unstrut) (ots) - Im Tatzeitraum vom 03.10.2025, 21:30 Uhr (Freitag) bis 04.10.2025, 06:00 Uhr (Samstag) beschädigten bislang unbekannte Täter einen parkenden PKW Seat Toledo in der Querstraße, indem diese die Reifen mittels eines spitzen Tatwerkzeuges zerstachen. In der weiteren Folge wurden zudem die beiden amtlichen Kennzeichen ART-SH 86 entwendet. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Hinweise auf den oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren