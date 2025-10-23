PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen) Einbruch in Imbiss im Buhlenweg (23.10.2025)

KN-Wollmatingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in einen Imbiss im Buhlenweg eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr verschaffte er sich über eine Hintertür des Dönerladens gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Dort durchwühlte er den Kassenbereich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht gegen 02.30 Uhr Verdächtiges im Bereich der "Star Kebap Lounge" beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

