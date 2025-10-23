Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Auto überschlägt sich nach Unfall - Fahrer mit 1,4 Promille (22.10.2025)

Rottweil (ots)

Am Mittwochmittag hat sich auf der Feckenhauser Straße ein Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Auto ereignet.

Ein 44-Jähriger überholte in Fahrtrichtung Feckenhausen ein anderes Auto und kam aufgrund hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Beim Aufprall gegen die Leitplanke wurde er abgewiesen, schleuderte nach links und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Toyota Avensis des Mannes überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer war ansprechbar, erlitt jedoch schwere Verletzungen, weshalb er nach ersten Maßnahmen vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Der Test ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der stark beschädigte Toyota musste vor Ort abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol am Steuer eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell