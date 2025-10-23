PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Zwei Autos beschädigt - Zeugenaufruf (18.10.2025 - 19.10.2025)

Blumberg (ots)

Ein Unbekannter hat in Riedböhringen im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, zwei Autos beschädigt und das Tatmittel zurückgelassen. Die auf der Mühlenstraße abgestellten Audi und Mercedes bewarf der Täter mit einem Pflasterstein. Dieser rollte über die Motorhauben und gegen die Frontscheibe des Mercedes. Dadurch ging diese zu Bruch. Zurück blieb neben dem Stein ein Gesamtschaden von circa 5.000 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Blumberg, unter der Nummer 07720 / 41066, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

