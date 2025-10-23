POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Grundschule (22./23.10.2025)
Allensbach (ots)
In den Abend-/Nachtstunden auf Donnerstag ist in die Grundschule in der Schulstraße eingebrochen worden. Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Schule. Im Sekretariat brach er einen Schrank auf und entwendete anschließend einen geringen Bargeldbetrag.
Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell