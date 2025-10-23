PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Grundschule (22./23.10.2025)

Allensbach (ots)

In den Abend-/Nachtstunden auf Donnerstag ist in die Grundschule in der Schulstraße eingebrochen worden. Im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 6 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter unbefugt Zutritt zu den Innenräumen der Schule. Im Sekretariat brach er einen Schrank auf und entwendete anschließend einen geringen Bargeldbetrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren