Hüfingen - L 171 (ots) - Auf der Landesstraße 171 zwischen der Wutachmühle und Mundelfingen ist am Mittwoch ein BMW-Fahrer eingeschlafen und hat so einen Unfall verursacht. Gegen 8 Uhr kam er in Richtung Mundelfingen in einer Kurve nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Mit einem ...

