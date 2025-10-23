POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (21.10.2025)
Blumberg (ots)
Zu einem beschädigten Dacia und einer Unfallflucht ist es im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, gekommen. Auf der Straße "Am Kompromissbach" streifte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand parkenden grauen Dacia und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.
