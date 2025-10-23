PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (21.10.2025)

Blumberg (ots)

Zu einem beschädigten Dacia und einer Unfallflucht ist es im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 16 Uhr, gekommen. Auf der Straße "Am Kompromissbach" streifte ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand parkenden grauen Dacia und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

