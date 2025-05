LPI-G: Trickbetrug - Seniorin übergibt 40.000 Euro in bar

Greiz (ots) - Weida. Am 02.05.2025 gegen 00:35 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen PKW in der Uferstraße in Weida. Bei einem 19-jährigen Beifahrer wurde dabei eine Spritflasche festgestellt, welche jedoch eine rosa Flüssigkeit enthielt. Auf Befragung gab der 19-jährige an, dass es sich um Kodein handeln soll. Ein durchgeführter Test ergab aber, dass die Flüssigkeit Kokain versetzt war. Die Droge wurde beschlagnahmt und gegen den 19-jährigen ein Verfahren ...

