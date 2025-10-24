Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L191, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Fußgänger - 20-Jähriger verletzt (24.10.2025)

Engen, L191 (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Engen und Singen ist am Freitagmorgen ein junger Mann verletzt worden. Ein 31-jähriger Seat-Fahrer war von Singen in Richtung Engen unterwegs. Auf Höhe der Bundesstraße 1 in Welschingen querte ein 20-jähriger Fußgänger die Straße ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Seat kam. Der Wagen erfasste den 20-Jährigen, der durch den Aufprall abgewiesen im Grünstreifen landete. Glücklicherweise erlitt er dabei keine schweren Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weitern Versorgung in ein Krankenhaus.

