Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann macht sich an Autos zu schaffen - Polizei bitten um Hinweise

Saalfeld (ots)

Am Dienstag, dem 28.10.2025, gegen 00.50 Uhr meldete eine Anwohnerin der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld, dass sie gerade mitbekomme, wie eine männliche Person Fahrzeuge beschädigt. Vor Ort konnten Beamte der Saalfelder Polizei einen möglichen Tatverdächtigen feststellen und unterzogen diesen einer Kontrolle. Dabei wurde mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Die Polizei bittet nun um weitere hinweise aus der Bevölkerung und weist darauf hin, Fahrzeuge nach dem Verlassen stets ordnungsgemäß zu verschließen.

Wenn Ihr Fahrzueg ebenfalls in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt war und Sie nun Beschädigungen fesgestellt haben, welche auf einen möglichen Einbruch hindeuten oder Sie andere Hinweise zum Sachverhalt geben könnne,wenden Sie sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens 0280001/2025 an die Saalfelder Polizei (Tel.: 03671 56 1210).

