Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 27.10.2025 gegen 13.00 ereignete sich in der Kulmbacher Straße in Saalfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, wobei sich der Kradfahrer leicht verletzte. Das Auto befuhr die B 85 von Saalfeld nach Obernitz. Die Pkw-Fahrerin wollte links nach Köditz abbiegen, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Dies bemerkte ein Motorradfahrer zu spät, versuchte noch zu bremsen fuhr jedoch auf das Auto auf und stürzte. Der Motorradfahrer erlitt dadurch leichte Verletzungen. Zudem entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

