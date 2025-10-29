LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden

Saalfeld (ots) - Am Dienstag, dem 28.10.2025 gegen 23.00 Uhr, brannten in der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße in Saalfeld zwei Fahrzeuge. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Anwohner aufgefordert ihre Fenster zu schließen. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht und es wurde niemand verletzt. Jedoch zerstörte das Feuer einen Transporter und einen Pkw. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes. Wenn Sie Hinweise zu dem Ereignis geben ...

