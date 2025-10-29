Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung nach Bürgerbeschwerden
Steinach (ots)
In Steinach wurde am Dienstagnachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung aufgrund von Bürgerbeschwerden, dass zu schnell gefahren werden würde, durchgeführt. Die Hämmerer Straße befuhren in knapp drei Stunden in Richtung Stadtzentrum 99 Fahrzeuge. Bei einem Drittel, nämlich bei 34 Verkehrsteilnehmern, wurde eine Überschreitung der vorgegebenen 30 km/h beanstandet. Der Großteil bewegte sich im Verwarngeldbereich, in sieben Fällen müssen Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 58 km/h.
