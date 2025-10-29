PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag, dem 28.10.2025 gegen 15:00 Uhr stellte eine Frau ihren PKW (Hyundai) auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes (Penny-Markt) in Bad Lobenstein , Am Alten Hügel 5a, ab. Als sie am darauffolgenden Mittwoch, dem 29.10.2025 gegen 07:30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Stoßstange fest, welcher zuvor nicht vorhanden war. Der oder die Unfallverursacher(in) verließ die Unfallstelle ohne sich bei der Geschädigten oder der Polizei zu melden. An dem Hyundai entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort und sucht Zeuge, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfall geben können. Sollten Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte, unter Nennung des Aktnzeichens: 0281287/2025 an die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663-4310)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Saalfeld
