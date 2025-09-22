Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 13. September, 10.00 Uhr, und Sonntag, 21. September, 17.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Bürener Straße in Salzkotten-Upsprunge eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter nutzen die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner, um sich sich über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell