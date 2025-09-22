Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße mit der Römerstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Sonntagabend, 21. September, ein Autofahrer schwere und zwei weitere leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 17.25 Uhr war eine 51 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus dem Kreis Soest auf der Münsterstraße aus Delbrück kommend in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs. An der Ampel fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen vor ihr haltenden VW Golf. Der Golf, in dem eine 18-Jährige saß, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihr stehenden Ford eines 56-Jährigen aus dem Kreis Höxter geschoben.

Bei dem Unfall verletzte sich die Fiat-Fahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Paderborner Klinik. Eine 18-jährige Beifahrerin aus dem VW und eine 55-jährige Beifahrerin aus dem Ford zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden vor Ort behandelt. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

