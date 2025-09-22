PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Münsterstraße mit der Römerstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus haben sich am Sonntagabend, 21. September, ein Autofahrer schwere und zwei weitere leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 17.25 Uhr war eine 51 Jahre alte Fiat-Fahrerin aus dem Kreis Soest auf der Münsterstraße aus Delbrück kommend in Fahrtrichtung Schloß Neuhaus unterwegs. An der Ampel fuhr sie aus ungeklärter Ursache auf einen vor ihr haltenden VW Golf. Der Golf, in dem eine 18-Jährige saß, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen vor ihr stehenden Ford eines 56-Jährigen aus dem Kreis Höxter geschoben.

Bei dem Unfall verletzte sich die Fiat-Fahrerin schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Paderborner Klinik. Eine 18-jährige Beifahrerin aus dem VW und eine 55-jährige Beifahrerin aus dem Ford zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden vor Ort behandelt. Der Verkehr musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 22.09.2025 – 09:09

    POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Dahl (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist Samstagvormittag, 20. September, in eine Lagerhalle am Iggenhauser Weg in Paderborn-Dahl eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie der männliche Täter gegen 10.45 Uhr eine Tür beschädigte, um in die Lagerhalle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Täter war ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 09:08

    POL-PB: Einbruch in Lager- und Büroraum - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 19. September, 19.30 Uhr, und Samstag, 20. September, 08.40 Uhr, in den Lagerraum und in das Büro eines Geschäfts an der Südstraße in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zu dem Geschäftsbereich. Sie durchwühlten das Lager und den Büroraum und flüchteten im Anschluss in unbekannte ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:52

    POL-PB: B68 durch defekten Schwerlasttransporter stundenlang blockiert

    Borchen-Dörenhagen (ots) - (mh) Ein technischer Defekt an einem Schwerlasttransporter hat am Freitagmorgen, 19. September, für eine mehrstündige Sperrung der B68 bei Borchen-Dörenhagen gesorgt. Der 51-jährige Fahrer des LKWs bog gegen 06.15 Uhr von Paderborn aus kommend auf die Fläche eines Windparks ein, als am Fahrzeug ein Hydraulikschlauch platzte. Der ...

    mehr
