Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 20. September, 22.40 Uhr, und Sonntag, 21. September, 10.30 Uhr, in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Riemekestraße in Paderborn eingebrochen.

Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Keller. Dort beschädigte er diverse Zugangstüren zu den Kellerabteilen und durchsuchte die dahinter liegenden Räume. im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

