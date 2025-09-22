Polizei Paderborn

POL-PB: Elektromobil-Fahrer von Auto erfasst

Paderborn (ots)

(md) Am Freitagnachmittag, 19. September, zog sich ein 86 Jahre alter E-Scooter-Fahrer auf der Borchener Straße in Paderborn bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen zu.

Der Senior wollte gegen 15.30 Uhr an der Borchener Straße den dortigen Fußgängerüberweg nutzen, um die Straße zu überqueren, als aus der Tiefgarage eines Gebäudekomplexes eine 38 Jahre alte Corsa-Fahrerin herausfuhr und den Senior nach eigenen Angaben übersah.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im niedrigeren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell