LPI-SLF: Diebstahl von Fallrohren aus Umspannwerk - Zeugen gesucht

Remptendorf (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, gegen 14:00 Uhr, und Dienstag, dem 28. Oktober 2025, gegen 09:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände eines Umspannwerks in Remptendorf ein. Dabei wurde der Zaun des Areals beschädigt. Die Täter entwendeten unter anderem Kupferkabel und Fallrohre der Dachentwässerung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Für den Abtransport der Beute wurde vermutlich ein Fahrzeug genutzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla (Tel.: 03663/4310) unter Angabe des Aktenzeichens 0280770/2025 entgegen.

