Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Süßes oder Saures
Saalfeld (ots)
Ein beleuchteter Kürbis stand am Helloweenabend vor der Liegenschaft der Polizei Saalfeld. Ab Einbruch der Dunkelheit bis ca. 21.30 Uhr kam mehrfach der Spruch "Süßes oder Saures". Da die Beamten Süßigkeiten sowie kleine Geschenke parat hatten, mussten sie keine Streiche von den kleinen Geistern befürchten.
