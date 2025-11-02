PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Süßes oder Saures

Saalfeld (ots)

Ein beleuchteter Kürbis stand am Helloweenabend vor der Liegenschaft der Polizei Saalfeld. Ab Einbruch der Dunkelheit bis ca. 21.30 Uhr kam mehrfach der Spruch "Süßes oder Saures". Da die Beamten Süßigkeiten sowie kleine Geschenke parat hatten, mussten sie keine Streiche von den kleinen Geistern befürchten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 09:48

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Probstzella (ots) - Donnerstagnachmittag kam es im Bocksbergweg in Probstzella zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 82-jährige überquerte hinter einem Postzustellfahrzeug die Straße und wurde durch den Fahrer beim Rückwärtsfahren übersehen. Die Dame kam zu Fall und verletzte sich am Kopf. Mittels Rettungshubschrauber wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 11:09

    LPI-SLF: Diebstahl von Fallrohren aus Umspannwerk - Zeugen gesucht

    Remptendorf (ots) - Zwischen Donnerstag, dem 23. Oktober 2025, gegen 14:00 Uhr, und Dienstag, dem 28. Oktober 2025, gegen 09:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände eines Umspannwerks in Remptendorf ein. Dabei wurde der Zaun des Areals beschädigt. Die Täter entwendeten unter anderem Kupferkabel und Fallrohre der Dachentwässerung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:42

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Bad Lobenstein (ots) - Am Dienstag, dem 28.10.2025 gegen 15:00 Uhr stellte eine Frau ihren PKW (Hyundai) auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes (Penny-Markt) in Bad Lobenstein , Am Alten Hügel 5a, ab. Als sie am darauffolgenden Mittwoch, dem 29.10.2025 gegen 07:30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der hinteren rechten Stoßstange fest, welcher zuvor nicht vorhanden war. Der oder die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren