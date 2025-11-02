PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ausparkmanöver misslungen

Saalfeld (ots)

Pößneck.

Am Samstag, 01.11.2025 wurden Polizeibeamte der PI Saale-Orla um 10:15 Uhr zu einer Unfallaufnahme nach Pößneck in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte ein Pkw-Fahrer beim rückwärts Ausparken ein dahinter stehendes Auto beschädigt. Durch die Beamten konnte auch der vermeintliche Grund des misslungenen Manövers herausgefunden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest mit dem 26-Jährigen Fahrer ergab einen Wert von 1,74 Promille. Nach erfolgter Unfallaufnahme wurde im Krankenhaus Pößneck mit dem nun Beschuldigten eine beweiserhebliche Blutentnahme durchgeführt. Den Pkw-Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige sowie der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

