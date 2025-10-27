Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher sind scharf auf Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zu Sonntag in der Barbarossastraße am Werk waren. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten kurz vor 2 Uhr gewaltsam Zugang zu den Firmenräumen eines Fachbetriebs. Im Inneren hebelten die Eindringlinge weitere Türen sowie Schränke auf und richteten dadurch einigen Sachschaden an. Den bisherigen Überprüfungen zufolge nahmen die Täter ausschließlich Bargeld mit und verließen das Gebäude kurz vor 3 Uhr. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Nacht, insbesondere zwischen 1.45 und 3 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell