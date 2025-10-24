PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Übergriff auf 23-Jährige - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24.10.2025, kam es im Bereich Carl-Euler-Straße gegen 1:30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich die 23-Jährige alleine im Bereich eines Firmenparkplatzes bei der Hausnummer 8 auf, als der unbekannte Täter sie angriff.

Die Frau konnte sich gegen die Angriffe des Unbekannten wehren und schrie um Hilfe. Als daraufhin ein Zeuge hinzukam, flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Carl-Euler-Straße, beziehungsweise Am Harzhübel.

Zum Angreifer ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen jungen Mann mit schlanker Statur gehandelt hat, der etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß ist. Vermutlich trug er einen Kapuzenpullover. Näheres ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden, sowie Anwohner, die Videoüberwachung installiert haben, um Prüfung auf möglicherweise hilfreiche Aufnahmen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0631/369-13312 entgegen. |K12/cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

