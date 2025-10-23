PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist vorübergehend festgenommen

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Rosenstraße hat am Mittwochabend ein 18-Jähriger eine Frau belästigt. Die Polizei wirft ihm Exhibitionismus vor. Als die 22-Jährige das Parkhaus kurz vor 19 Uhr betrat, folgte ihr der Mann. Der 18-Jährige habe dann vor der Frau sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Einsatzkräfte trafen den Verantwortlichen vor Ort an. Die Beamten nahmen ihn vorübergehend fest. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

