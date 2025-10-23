Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Davenportplatz eingebrochen. Ein Zeuge informierte die Polizei, als er Schäden an der Haustür feststellte. Vermutlich hatten Einbrecher die Tür gewaltsam aufgehebelt. Im Keller brachen sie mehrere Abstellräume auf. Ob die Diebe etwas stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise. Wer hat zwischen 21 Uhr und 12:50 Uhr Verdächtiges bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |erf

