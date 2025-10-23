POL-PPWP: Baumaschinen gestohlen
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben sich im Gewerbegebiet Nord-Ost an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht und teure Baumaschinen gestohlen. Das Baustellenfahrzeug parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Wartenberger Weg. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen Maschinen im Wert von mindestens 5.000 Euro mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf
