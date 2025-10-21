PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nachbarschaftsstreit löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Nachbarschaftsstreitigkeiten haben am Sonntag in einem südlichen Stadtteil zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach Angaben eines Beteiligten wurde er am späten Vormittag von einem Nachbarn mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Sein Gegenüber habe mit der Waffe zunächst in seine Richtung gezielt und mehrmals abgedrückt, wobei allerdings "nur" Klick-Geräusche zu hören waren. Anschließend habe der Mann durchgeladen und in die Luft geschossen.

Der Geschädigte flüchtete sich in seine Wohnung und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung der von ihm genutzten Räume sowie des Gartens konnten eine Schreckschusspistole, ein Elektroschocker sowie verschiedene Betäubungsmittel und Konsumartikel gefunden und sichergestellt werden.

Der 22-Jährige musste mit zur Dienststelle kommen. Er machte jedoch von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

