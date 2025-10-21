PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Miet-Autos nicht zurückgebracht - Betrug?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der in den vergangenen Tagen bei Autovermietungen in Kaiserslautern und Umgebung zwei hochwertige Fahrzeuge ausgeliehen, aber nicht zurückgebracht hat. Es besteht der Verdacht des Betrugs.

In einem Fall handelt es sich um einen neuwertigen Audi A3, im zweiten Fall um einen VW Tayron. Beide Fahrzeuge haben einen Wert von jeweils mehreren zehntausend Euro. Vereinbart war, dass beide in der vergangenen Woche wieder abgegeben werden - was jedoch bis dato nicht der Fall ist. Die Wagen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Den bisherigen Recherchen zufolge nutzte der Mieter in beiden Fällen falsche Personalien. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

