POL-PPWP: Zweite landesweite "Crime Night" der Polizei Rheinland-Pfalz am 14. November 2025

Lust auf echten Nervenkitzel? Am Freitag, 14. November 2025, steigt in ganz Rheinland-Pfalz die zweite "Crime Night" der Polizei - und Du kannst live dabei sein!

In Städten wie zum Beispiel Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Pirmasens oder Trier warten spannende Events auf Dich: Erlebe hautnah, wie echte Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten, löse fiktive Kriminalfälle und pack bei der Spurensicherung selbst mit an - Seite an Seite mit Profis aus Schutz- und Kriminalpolizei.

Die "Crime Night" richtet sich vor allem an Interessierte ab der 9. Klasse, aber auch an alle, die schon in Ausbildung oder Studium stecken und Lust haben, sich über ein Polizeistudium zu informieren. Sie haben die Möglichkeit, interaktiv und praxisnah fiktive Kriminalfälle zu lösen und beispielweise bei der Spurensicherung mit erfahrenen Kriminalbeamten zusammenzuarbeiten. Neben den Mitmachaktionen bietet die Einstellungsberatung vor Ort Informationen rund um den Polizeiberuf sowie das Bachelorstudium Polizeidienst mit den beiden Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei. Hier geht es nicht nur um Action, sondern auch um echte Zukunftschancen.

In der Westpfalz findet die "Crime Night" dieses Jahr bei der Kriminalpolizei Pirmasens statt. Schlüpfe in die Rolle der Ermittlerinnen und Ermittler und löse den Fall "Die Tote im Parkhaus".

Ein rätselhafter Fund in einer Tiefgarage in Pirmasens wartet auf dich. Eine Frau liegt leblos am Boden, Blutspuren, ein Messer - und ein Verdächtiger, der in der Dunkelheit verschwindet.

Was ist geschehen? Welche Spur führt zur Wahrheit?

Vom Notruf über die Spurensicherung bis hin zur Vernehmung eines Verdächtigen erleben die Teilnehmenden, wie die Polizei arbeitet - authentisch, spannend und interaktiv.

Neben der klassischen Tatortarbeit kommt auch moderne Forensik zum Einsatz. Spuren werden gesichert, Beweise analysiert, und selbst der Polizeihund zeigt, wie er bei der Suche nach entscheidenden Hinweisen unterstützt.

Dein Fall wartet. Bist du bereit?

📅 Save the Date: Freitag, 14.11.2025, von 17 bis 20 Uhr 📍 Polizei Pirmasens, Wiesenstraße 6, 66954 Pirmasens und landesweit in Rheinland-Pfalz 🧑 für Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren sowie Interessierte an einem Polizeistudium. ℹ️ Mehr Infos und alle Locations: www.polizei.rlp.de/crimenight

Für die "Crime Night" bei der Polizei in Pirmasens ist eine Anmeldung an die Emailadresse pdpirmasens.einstellungen@polizei.rlp.de unter Angabe von Namen, Vornamen und Geburtsdatum erforderlich. Anmeldeschluss für die Veranstaltung in der Westpfalz ist am 13. November 2025. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. |erf

