PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennende Gasflasche im Baustellenbereich

Kaiserslautern (ots)

Aus der Kantstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand gemeldet worden. Zeugen verständigten gegen 4 Uhr die Polizei, nachdem sie am Waldrand in einem Baustellenbereich eine brennende Gasflasche entdeckt hatten. Durch die Flammen war bereits die Vegetation in der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass weitere Gasflaschen in der Baustelle aufgedreht wurden, so dass Gas entweichen konnte. Außerdem hatten sich unbekannte Täter an einem abgestellten Radlader zu schaffen gemacht und aus dem Tank Diesel abgezapft. Fahrzeugteile und Werkzeuge hatten die Unbekannten im Umfeld verteilt.

Sichergestellt wurde in diesem Zusammenhang ein E-Roller, der im Baustellenbereich gefunden, aber nicht den zuständigen Mitarbeitern zugeordnet werden konnte. Ob er von den Tätern abgelegt wurde, die sich an dem Fahrzeug und den Gasflaschen zu schaffen machten, ist unklar.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht zwischen 3 und 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 15:01

    POL-PPWP: Zwei Brände in der Steinstraße

    Kaiserslautern (ots) - Unabhängig voneinander ist es in der Nacht zu Freitag in der Steinstraße zu zwei Bränden gekommen. Im Abstand von zwei Stunden brannte zunächst ein Abfallbehälter auf der Straße, später brach ein Feuer in einem Lokal aus. Es blieb bei Sachschäden, verletzt wurde niemand. Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Mülltonne. Der Plastikbehälter hatte aus noch ungeklärten Gründen ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:29

    POL-PPWP: Und täglich grüßt der Anlage-Betrüger...

    Kaiserslautern (ots) - Fälle von sogenanntem Anlagebetrug sind derzeit weit verbreitet. Fast täglich melden sich bei der Polizei Betroffene, die auf vermeintlich lukrative Investment-Angebote hereingefallen sind und statt der versprochenen Gewinne Geld verloren haben. Die Schäden reichen dabei von drei- bis sechsstelligen Beträgen. Auch am Donnerstag ging eine solche Betrugsanzeige bei der Kriminalpolizei ein. ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:00

    POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos

    Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) - Diebe waren offenbar diese Woche in verschiedenen Orten im nördlichen Landkreis sowie im Stadtgebiet aktiv. Aus Kaiserslautern, Katzweiler, Otterbach und Enkenbach-Alsenborn wurden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt. In Katzweiler waren Autobesitzer in der Bachstraße sowie in den Straßen "Am Auergraben" und "Langer Boden" betroffen. In der Bachstraße machten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren