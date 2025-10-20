Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brennende Gasflasche im Baustellenbereich

Kaiserslautern (ots)

Aus der Kantstraße ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand gemeldet worden. Zeugen verständigten gegen 4 Uhr die Polizei, nachdem sie am Waldrand in einem Baustellenbereich eine brennende Gasflasche entdeckt hatten. Durch die Flammen war bereits die Vegetation in der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort fest, dass weitere Gasflaschen in der Baustelle aufgedreht wurden, so dass Gas entweichen konnte. Außerdem hatten sich unbekannte Täter an einem abgestellten Radlader zu schaffen gemacht und aus dem Tank Diesel abgezapft. Fahrzeugteile und Werkzeuge hatten die Unbekannten im Umfeld verteilt.

Sichergestellt wurde in diesem Zusammenhang ein E-Roller, der im Baustellenbereich gefunden, aber nicht den zuständigen Mitarbeitern zugeordnet werden konnte. Ob er von den Tätern abgelegt wurde, die sich an dem Fahrzeug und den Gasflaschen zu schaffen machten, ist unklar.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht zwischen 3 und 4 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

