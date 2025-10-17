Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Diebe waren offenbar diese Woche in verschiedenen Orten im nördlichen Landkreis sowie im Stadtgebiet aktiv. Aus Kaiserslautern, Katzweiler, Otterbach und Enkenbach-Alsenborn wurden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt.

In Katzweiler waren Autobesitzer in der Bachstraße sowie in den Straßen "Am Auergraben" und "Langer Boden" betroffen. In der Bachstraße machten sich die unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Pkw zu schaffen, der unter dem Carport eines Anwesens abgestellt war. Sie drangen in den Wagen ein und stahlen Münzgeld sowie einen Rosenkranz. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 18.30 Uhr, und Donnerstagmittag, 12 Uhr.

In derselben Nacht wurde "Am Auergraben" ein weiteres Fahrzeug auf noch nicht geklärte Weise geöffnet und durchwühlt. Ersten Überprüfungen zufolge schlugen die Täter zwischen 4 und 5 Uhr nachts zu. Sie ließen eine Handyhalterung sowie den Fahrzeugschein des Mercedes-Benz mitgehen.

In der Straße "Langer Boden" stellte ein Anwohner am Donnerstagmorgen bei der Sichtung der Aufnahmen seiner Überwachungskamera fest, dass jemand an seinem Auto getestet hatte, ob es offen ist. Weil der Wagen verschlossen war, zog der Unbekannte weiter. Im Gespräch mit Nachbarn kam später allerdings heraus, dass die Täter bei einem anderen Fahrzeug erfolgreich waren und aus dem Wageninneren Münzgeld gestohlen haben.

Auch in Otterbach waren Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag auf der Suche nach Wertgegenständen. Aus der Straße "Auf den Steinen" meldete eine Anwohnerin, dass ihr Pkw durchwühlt wurde. Den bisherigen Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge aber nichts mit. Es entstand kein Schaden, da der Wagen unverschlossen abgestellt war.

Im benachbarten Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern schlugen Diebe in derselben Nacht im Bartholomäusring zu. Ihre Beute: Ein Geldbeutel, den sie auf dem Beifahrersitz eines geparkten Autos entdeckten. Nachdem die Fahrzeughalterin am Donnerstagmorgen den Diebstahl bemerkt hatte, konnte sie die Geldbörse nur wenige Meter entfernt ausfindig machen. Die Täter hatten sich allerdings das Bargeld herausgeholt. Der Schaden: 200 Euro.

Bereits zu Wochenbeginn drangen Unbekannte in Enkenbach-Alsenborn in der Straße "Am Eisstollen" in einen Pkw ein. Am frühen Dienstagmorgen stellte der Halter fest, dass in seinem Wagen das Handschuhfach offenstand. Daraus fehlten der Fahrzeugschein sowie 50 Euro Bargeld. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 6 Uhr, eingegrenzt werden. Täterhinweise gibt es aber bislang nicht.

Und nicht zuletzt: Nachdem in der vergangenen Woche in Kaiserslautern im Fischbacher Weg aus einem Pkw ein Geldbeutel gestohlen worden war, stellte die betroffene Besitzerin anschließend fest, dass die Diebe die erbeutete Bankkarte mehrfach einsetzten. Die vorläufige "Bilanz": Die Täter nutzten die Karte an mehreren Tabak- und Snack-Automaten, so dass ein Schaden von rund 150 Euro entstand. Die Ermittlungen zu den Dieben dauern an.

Unser dringender Appell: Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Wagen zurück. Und schließen Sie Ihr Auto immer ab, wenn Sie es verlassen - egal, ob es nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell