Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe stehlen Geldbeutel und Handy

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendiebstahl ist der Polizei am Donnerstag aus der Augustastraße gemeldet worden. Unbekannte Täter zogen hier am Vormittag in einem Supermarkt einer Seniorin unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche.

Wie die 74-Jährige später bei der Kriminalpolizei zu Protokoll gab, müssen die Diebe in der Zeit zwischen 10.15 und 11.30 Uhr zugegriffen haben, während sie einkaufte. Die Tasche mit der Geldbörse hatte die Frau in dieser Zeit über die Schulter gehängt und trug sie nahe am Körper. Aber als die Seniorin an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, war das Portemonnaie verschwunden.

Hinweise auf mögliche Täter konnte die 74-Jährige nicht geben. Es war ihr niemand aufgefallen. Im fraglichen Zeitraum sei in dem Markt viel Betrieb gewesen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kripo zu melden.

Auch aus dem Bereich Fackelrondell wurde am Donnerstag ein Taschendiebstahl angezeigt. In diesem Fall wurde allerdings einer Frau ein Handy aus der Jackentasche gestohlen.

Die betroffene Besitzerin gab an, dass ihr iPhone während ihres Aufenthaltes in einem Discount-Markt verschwand. Da kein "Fund-Handy" abgegeben und das Gerät anschließend ausgeschaltet wurde, wird von einem Diebstahl oder zumindest einer Unterschlagung ausgegangen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

