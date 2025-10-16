Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe im Supermarkt

Kaiserslautern (ots)

Beim Einkaufen ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch Opfer von Taschendieben geworden. Vermutlich während seines Aufenthaltes in einem Supermarkt in der Mannheimer Straße griffen unbekannte Täter dem 84-Jährigen unbemerkt in die Tasche und stahlen seinen Geldbeutel.

Wie der Senior bei der Erstattung der Anzeige zu Protokoll gab, hatte er in der Mittagszeit nacheinander zwei Lebensmittel-Discounter besucht. Im ersten hatte er noch mit seinem Geldbeutel bezahlt und die Börse anschließend wieder in seiner Umhängetasche verstaut. Als er beim zweiten Markt an der Kasse stand, stellte der Mann fest, dass seine Tasche offenstand und das Portemonnaie verschwunden war. Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben - es war ihm niemand aufgefallen.

Zusammen mit Bargeld erbeuteten die Täter den Personalausweis, den Führerschein, die Zulassungsbescheinigung des Autos sowie die Bankkarte des 84-Jährigen. Die Karte ließ der Senior umgehend sperren, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Der Schaden liegt dennoch bei rund 200 Euro. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell